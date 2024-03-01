Технологический вуз Туркменистана и Университет Иннополис готовятся подписать меморандум

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огузхана и Университет Иннополис работают над проектом меморандума о сотрудничестве и достигли взаимопонимания по этому вопросу, сообщает Генеральное консульство Туркменистана в Казани.

28 февраля состоялась рабочая встреча ректора туркменского вуза Гурбанмырата Мезилова и проректора российского Университета Иннополис Евгения Боброва в Республике Татарстан Российской Федерации. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере подготовки IT-специалистов и договорились о взаимодействии в области обмена опытом, научных исследований и стажировок преподавателей.

Отмечается, что Университет Иннополис является лидером российского высшего образования в сфере информационных технологий и в настоящее время обучает более 1200 студентов из 35 стран, включая Туркменистан. Подписание меморандума о партнерстве позволит расширить сотрудничество двух вузов.