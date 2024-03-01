Статья студентки КФУ Розы Бегалиевой опубликована на сайте туркменского генконсульства в Казани

Статья учащейся Казанского федерального университета, магистранта 2-го курса Розы Бегалиевой под названием «Забота Родины греет души туркменской молодежи в русской зиме» была опубликована на сайте Генерального консульства Туркменистана в Казани.

Статья посвящена последним важным событиям, связанным с Туркменистаном — презентациям на мировом уровне первой книги Президента Сердара Бердымухамедова Ýaşlar – Watanyň daýanjy («Молодежь – опора Родины»), мероприятиям, проходящим в честь празднования 300-летия Махтумкули Фраги.

«Находясь вдали от родного дома, чувства патриотизма и любовь к Родине проявляются по-особенному крепко. Ты начинаешь с огромной любовью относиться к каждому кусочку родной земли — это наша многовековая культура, обычаи, язык, гуманизм, национальные ценности, архитектура, вкус хлеба родного дома, аромат фруктов и овощей, литература, песни, танцы и многое другое», — отмечает в своей статье Роза.