Стало известно расписание матчей юниорской сборной Туркменистана на ЧМ-2024 по хоккею в ЮАР

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) утвердила даты и время начала матчей юниорского чемпионата мира по хоккею (третий дивизион) в группе «В», который пройдёт с 4 по 7 марта в Кейптауне.

Борьбу за путёвку в третий дивизион группы «А» поведут 4 команды: Гонконг, Таиланд, Туркменистан и ЮАР.

Первую игру сборная Туркменистана проведёт 4 марта против Таиланда. 5 марта подопечные Максата Атаева сыграют с Гонконгом и завершат турнир 7 марта против хозяев чемпионата – команды ЮАР.

Все встречи пройдут на арене «Ледовая станция» в Кейптауне.

Расписание матчей сборной Туркменистана: (время ашхабадское)

4 марта / 17:30 – Таиланд – Туркменистан

5 марта / 17:30 – Туркменистан – Гонконг

7 марта / 22:30 – ЮАР – Туркменистан

В прошлом году юниорская сборная Туркменистана завоевала серебряные медали на состоявшемся в Улан-Баторе первом чемпионате Азии и Океании среди игроков не старше 18 лет, в котором приняли также участие команды Узбекистана, Монголии, ОАЭ, Таиланда и Ирана.