Стало известно расписание матчей юниорской сборной Туркменистана на ЧМ-2024 по хоккею в ЮАР
Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) утвердила даты и время начала матчей юниорского чемпионата мира по хоккею (третий дивизион) в группе «В», который пройдёт с 4 по 7 марта в Кейптауне.
Борьбу за путёвку в третий дивизион группы «А» поведут 4 команды: Гонконг, Таиланд, Туркменистан и ЮАР.
Первую игру сборная Туркменистана проведёт 4 марта против Таиланда. 5 марта подопечные Максата Атаева сыграют с Гонконгом и завершат турнир 7 марта против хозяев чемпионата – команды ЮАР.
Все встречи пройдут на арене «Ледовая станция» в Кейптауне.
Расписание матчей сборной Туркменистана: (время ашхабадское)
- 4 марта / 17:30 – Таиланд – Туркменистан
- 5 марта / 17:30 – Туркменистан – Гонконг
- 7 марта / 22:30 – ЮАР – Туркменистан
В прошлом году юниорская сборная Туркменистана завоевала серебряные медали на состоявшемся в Улан-Баторе первом чемпионате Азии и Океании среди игроков не старше 18 лет, в котором приняли также участие команды Узбекистана, Монголии, ОАЭ, Таиланда и Ирана.