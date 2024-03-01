Представители ЦИК Туркменистана наблюдали за выборами в Беларуси

Представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане приняли участие в прошедших 25 февраля выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в качестве международных наблюдателей, сообщается на сайте туркменского ЦИК.

Делегаты от Туркменистана вошли в состав миссии стран СНГ из 50 человек, прибывшей по приглашению Центральной избирательной комиссии Беларуси. Наблюдатели ознакомились с работой избирательной системы республики и процессом голосования на участках.

Согласно окончательным данным ЦИК Беларуси, в выборах приняли участие 73,09% из почти 7 миллионов зарегистрированных избирателей. На 5 лет избрано 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.

Во время визита туркменские представители участвовали в пресс-конференциях и встречах с руководством СНГ и ЦИК Беларуси.