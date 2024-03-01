Новый сезон Высшей лиги Туркменистана-2024 по футболу стартует 3 марта

Первый тур Высшей лиги Туркменистана по футболу сезона-2024 пройдет с 3 по 4 марта. В матче открытия сезона «Ашхабад» примет «Копетдаг» в столичном дерби, следует из календаря, опубликованного ФФТ.

Встреча пройдет в воскресенье, 3 марта. Время и место проведения матча будут объявлены позднее.

«Ашхабад» по итогам сезона-2023 занял 5 место в турнирной таблице Высшей лиги, набрав 30 очков. «Копетдаг» завершил год на шестом месте, у него 28 очков.

Стоит отметить, что основная часть матчей первого тура выпала на 4 марта. На поле встретятся пары:

«Алтын асыр» – «Шагадам»

«Небитчи» – «Мерв»

«Ахал» – «Энергетик»

Первый тур пропустит чемпион прошлого года – ФК «Аркадаг». Подопечные Владимира Байрамова свой первый матч в новом сезоне чемпионата Туркменистана сыграют 7 марта во втором туре против вице-чемпиона – «Алтын асыра».