В народном театре Керкинского этрапа ставят новый спектакль

Новый спектакль к 300-летнему юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги ставят в народном театре Керкинского этрапа Лебапского велаята.

— В данное время мы изучаем литературную основу спектакля и обсуждаем персонажей, которых предстоит воплотить на сцене, — рассказал режиссер театра Торекул Чолиев местному газетному изданию.

Спектакли театра всегда тепло принимаются зрителями. Вот, и сейчас публика с нетерпением ждет новой постановки, посвященной великому туркменскому поэту, сообщает jeyhun.news