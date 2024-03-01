Авиакомпания «Туркменистан» участвует в форуме развития авиамаршрутов Asia Routes 2024

Представители национальной авиакомпании Туркменистана в период с 27 по 29 февраля участвуют в крупнейшем форуме по развитию авиасообщения в Азиатско-Тихоокеанском регионе Asia Routes 2024.

Мероприятие проходит в Международном конференц-центре Лангкави на северо-западе Малайзии, сообщает сайт авиакомпании «Туркменистан».

Форум Asia Routes является уникальной площадкой для обмена опытом и выработки совместных стратегий развития авиатранспортных сетей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нем принимают участие представители авиакомпаний, аэропортов и туристической отрасли.

Туркменистан активно развивает международное сотрудничество в сфере воздушного транспорта. Страна является членом ряда авторитетных международных организаций, таких как ИКАО и МАК.

Участие национального авиаперевозчика Туркменистана в форуме Asia Routes 2024 призвано содействовать дальнейшему развитию отношений с партнерами в авиаотрасли Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечается в сообщении авиакомпании.