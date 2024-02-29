Уникальные памятники Туркменистана: немеркнущая слава Астанабабы

Средневековый архитектурный комплекс Астанабаба входит в число самых популярный святых мест Туркменистана. Он располагается в Лебапском велаяте в десяти километрах к западу от города Керки.

Памятник состоит из мечети и гробницы. Первую её часть возвели в XII веке, а потом пристраивали новые строения, и окончательный вид он обрёл только в XVII веке. Памятник является историческим и культурным достоянием Туркменистана, входит в состав Керкинского историко-культурного заповедника и охраняется государством.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», никаких сведений о том, кем был Астанабаба не сохранились. Известно только, что слово «астана» в переводе с арабского означает «порог», «баба» – «отец», «дед», «святой человек». Исходя из этого, возможно, значение его как «святой порог», «святое место». Наряду с этим названием существует ещё и другое — мавзолей Зейда Али и Зубейды Али.

У местного населения бытует легенда, согласно которой возведение архитектурного ансамбля связано с именем Зубейды – дочери правителя Балха Зейда Али, прямого потомка халифа Али, одного из почитаемых пророков. Он выдал свою дочь за правителя Земма (ныне Керки), однако после свадьбы она скончалась.

Убитый горем отец решил увековечить её память, построив гробницу, и пригласил сюда лучших мастеров из Самарканда и Мерва. Но когда они завершили строительство, здание рухнуло. Три раза они поднимали мавзолей, но каждый раз их постигала та же участь. Однажды Зейда Али во сне явился святой старец и посоветовал привести глину и воду из Мекки, изготовить из них кирпичи. Так он и поступил. Сон Зейда Али оказался пророческим. Здание мавзолея простояло века. Согласно преданию, здесь же, рядом с дочерью, после смерти похоронили и отца.

Начало научному изучению памятника положил российский востоковед Борис Литвинов. В 1899 году он описал все памятники, сохранившиеся на территории села, собрал устные рассказы и легенды, связанные с ними, у местных жителей. Академик Михаил Массон, основываясь на найденных здесь монетах, фрагментах кувшинов и редких письменных источниках, сделал вывод, что на этом месте люди жили ещё две тысячи лет назад, занимались не только земледелием, но и ремёслами.

Населённый пункт на территории нынешнего Астанабаба тогда назывался Маймаргом. В 1948 году здесь работала известный археолог и искусствовед Галина Пугаченкова, которая определила, что комплекс построен в разные времена, а мечеть является первым построением.

Мавзолей Астанабаба хранит в себе много тайн прошлого, которые ещё предстоит открыть.