Туркменский и казанский технологические университеты договорились о сотрудничестве

В ходе рабочего визита в Казань ректор Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огузхана Гурбанмырат Мезилов встретился с ректором Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Юрием Казаковым, сообщает сайт Генерального консульства Туркменистана в Казани.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя вузами в области образования и научных исследований.

Мезилов отметил заинтересованность туркменской стороны в совместной работе по таким направлениям, как биотехнологии, нанотехнологии, нефтегазовые технологии и др.

Ректоры выразили готовность к взаимному участию в научных мероприятиях, проводимых университетами.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей реализации достигнутых договоренностей и рассмотрении возможности подписания межвузовского меморандума о сотрудничестве.