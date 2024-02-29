Туркменистан и Китай обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Представители Туркменистана и КНР провели онлайн-встречу, в рамках которой обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Во встрече приняли участие представители ТППТ, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, ассоциации «Туркмен Логистика» и других организаций, а также глава китайской консалтинговой компании Huahe International и представители около сотни компаний.

Стороны обсудили конкретные направления расширения торгового и экономического партнерства Туркменистана и КНР, в том числе использование преимуществ туркменского рынка китайским бизнесом. Участники также обменялись мнениями о перспективах дальнейшего углубления двусторонних отношений.