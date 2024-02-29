Тренер «Зенита» Семак обратился к поклонникам футбола из Туркменистана
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга успешно завершил предсезонные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. В заключительном контрольном матче в Абу-Даби «сине-бело-голубые» встречались с ашхабадским «Алтын асыром».
Встреча прошла в закрытом режиме, и завершилась в пользу российской команды со счетом 2:0, пишет «Спорт-Экспресс».
После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал болельщиков из Туркменистана:
«Дорогие туркменские болельщики! Большой вам привет из ОАЭ от дружественного клуба «Зенит». Рады будем видеть у нас в гостях, и приедем к вам в гости. Удачи вам во всём!»
Отметим, что «Алтын асыр» продолжает подготовку в ОАЭ к новому сезону Высшей лиги Туркменистана-2024. Сегодня, 28 февраля, подопечные Язкули Ходжагельдыева проведут очередной товарищеский матч против местного клуба «Дубай Сити».
В стартовом матче нового сезона «Алтын асыр» 4 марта сыграет дома с «Шагадамом». Точное время начала игры будет объявлено позже.
Ранее в ходе сборов в ОАЭ «Алтын асыр» провел два товарищеских матча, уступив московским «Локомотиву» 0:2 и «Торпедо» 1:4.