Специалисты агентства «Туркменсвязь» изучают опыт цифровизации Кыргызстана

Представители агентства «Туркменсвязь» посетили с рабочим визитом Кыргызстан, где провели встречу с руководством Министерства цифрового развития страны и подведомственными структурами.

Целью командировки значится ознакомление с опытом Кыргызстана в сфере оказания государственных услуг в электронном формате, сообщает сайт агентства «Туркменсвязь».

Визит проходит в рамках проекта Программы развития ООН по внедрению в Туркменистане пилотной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).