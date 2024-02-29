Немецкая компания представила концепт смартфона с ИИ вместо приложений

На выставке MWC 2024 в Барселоне Deutsche Telekom представила концепт смартфона будущего, где вместо привычных приложений используется чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом сообщает runews24.ru со ссылкой на Android Authority.

Гендиректор компании Тим Хёттгес уверен, что за ИИ будущее, и уже через несколько лет мы забудем о приложениях. По его задумке, смартфон будет оснащен умным помощником, способным выполнить любой запрос пользователя.

ИИ возьмет на себя рутинные задачи, сократив количество действий, необходимых для достижения цели. Пользователь может попросить ИИ о чем угодно: сделать снимок и отправить его друзьям, проложить маршрут поездки, посоветовать, что купить в магазине, и многое другое.

В разработке проекта Deutsche Telekom сотрудничала с Qualcomm и Brain.AI. У Brain.AI уже есть подобное приложение для iOS, но отзывы пользователей о нем неоднозначные.

Будет ли данная концепция воплощена в жизнь – покажет время.