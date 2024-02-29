Муса Нурназаров стал обладателем Кубка Федерации футбола Таджикистана в составе «Равшана»

Туркменский полузащитник Муса Нурназаров перешел в кулябский «Равшан» перед началом сезона и сразу влился в основной состав команды.

Под руководством опытного наставника Ахлиддина Турдиева «Равшан» впервые в истории выиграл Кубок Федерации футбола Таджикистана, одолев в финале фархорский «Хосилот» со счетом 1:0.

Сам Муса отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей на протяжении турнира.

Победа в Кубке стала первым серьезным достижением Нурназарова в составе «Равшана». В беседе с корреспондентом Turkmenportal, футболист признался, что испытал радость и гордость от завоевания первого трофея в новом клубе.

Ранее игрок выступал за туркменский «Мерв», в составе которого провел 7 матчей в Кубке АФК-2023/24. Муса выразил слова благодарности бывшим одноклубникам за приобретенный в их составе опыт.

Отметим, что в матчах 1/2 финала и финала турнира была задействована система видеопомощи арбитрам VAR.