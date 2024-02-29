В Румынии может появиться бюст Махтумкули Фраги

27 февраля в посольстве Туркменистана в Румынии прошла встреча посла Аннамамета Аннаева с с сопредседателем румынской части межпарламентской туркмено-румынской группы дружбы с депутатом Анкетильем Короли Колчаром, сообщает пресс-служба посольства Туркменистана в Румынии.

Стороны обсудили активизацию межпарламентского сотрудничества, обмен составами национальных групп дружбы и встречу в Ашхабаде в апреле-июне 2024 года. Помимо этого, стороны отметили позитивный опыт взаимодействия в политико-дипломатической, топливно-энергетической, а также транспортно-коммуникационной сферах.

Туркменский посол, развивая тему культурно-гуманитарного сотрудничества, подчеркнул, что 5 ноября 2022 года в городе Бурса на 39-м заседании ТЮРКСОЙ предложение объявить 2024 год «Годом Махтумкули Фраги» было единогласно поддержано, также Аннаев отметил, что Туркменистан активно готовится к 300-летию Махтумкули Фраги как в стране, так и за рубежом. В этом контексте, было предложено о возведении бюста туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги в Румынии.

В завершении стороны отметили, что подготовленный румынским Национальным телевидением документальный фильм про Туркменистан, который способствовал ознакомлению с экономическими достижениями и элементами культурного достояния страны, также дала возможность еще большему укреплению авторитета Туркменистана в Румынии, и внесла весомый вклад в развитие двусторонних культурных связей