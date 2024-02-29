В Ашхабаде состоялся отборочный тур олимпиады по иностранным языкам среди слушателей образовательных центров

На днях в Туркменском национальном институте мировых языков состоялся отборочный тур национальной олимпиады по иностранным языкам среди слушателей краткосрочных языковых курсов Ашхабада и Ахалского велаята.

В этом туре приняли участие учащиеся, победившие в конкурсах, проведенных в образовательных центрах.

Конкурс проводился по английскому и русскому языкам.

Участники олимпиады соревновались в разных возрастных группах.

В этом туре в олимпиаде по английскому языку приняли участие 101 учащийся, по русскому — 66.

По результат конкурса победу одержали слушатели следующих образовательных центров:

Kämil bilim — 13 слушателей;

Zehin ýoly — 12 студентов;

Gujurly bilim merkezinden — 6 слушателей;

Dana — 3 слушателя;

Центр СППТ — 2 слушателя;

Bilim çeşmesi — 1 слушатель.

Победители получили право на участие в финальном туре конкурса, который соберет лучших знатоков со всей страны.

Финал пройдет 10 марта в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади.