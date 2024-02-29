В Ашхабаде состоялся отборочный тур олимпиады по иностранным языкам среди слушателей образовательных центров
На днях в Туркменском национальном институте мировых языков состоялся отборочный тур национальной олимпиады по иностранным языкам среди слушателей краткосрочных языковых курсов Ашхабада и Ахалского велаята.
В этом туре приняли участие учащиеся, победившие в конкурсах, проведенных в образовательных центрах.
Конкурс проводился по английскому и русскому языкам.
Участники олимпиады соревновались в разных возрастных группах.
В этом туре в олимпиаде по английскому языку приняли участие 101 учащийся, по русскому — 66.
По результат конкурса победу одержали слушатели следующих образовательных центров:
- Kämil bilim — 13 слушателей;
- Zehin ýoly — 12 студентов;
- Gujurly bilim merkezinden — 6 слушателей;
- Dana — 3 слушателя;
- Центр СППТ — 2 слушателя;
- Bilim çeşmesi — 1 слушатель.
Победители получили право на участие в финальном туре конкурса, который соберет лучших знатоков со всей страны.
Финал пройдет 10 марта в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади.