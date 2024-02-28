Туркменистан и Казахстан намерены развивать сотрудничество в сфере конного спорта

В Астане состоялась встреча Посла Туркменистана в Казахстане Батыра Реджепова с руководителем Республиканской федерации конного спорта JORYQ Бакытжаном Турлыбековым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области коневодства и конного спорта. Туркменская сторона рассказала о создании в стране Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, призванной сохранить племенную чистоту ахалтекинских скакунов и подготовить высококлассных специалистов.

Глава казахстанской федерации конного спорта выразил заинтересованность во взаимодействии с академией и обмене опытом. Он отметил высокий профессионализм тренеров федерации и научное сопровождение подготовки спортсменов.

По итогам встречи стороны договорились наладить регулярный диалог и укреплять сотрудничество в коневодстве и конном спорте. Это позволит Туркменистану и Казахстану эффективно использовать накопленный опыт и добиваться новых успехов на международной арене.