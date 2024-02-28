Студенты ИМО МИД Туркменистана посетили мечеть Сейит Джамал ад-Дина в Анау

На днях преподаватели и студенты Института международных отношений МИД Туркменистана посетили с экскурсией руины средневековой мечети Сейит Джамал ад-Дина, которые находятся на территории средневекового городища Анау.

На сайте вуза сообщается, что эта поездка особо символична: как известно, решением ТЮРКСОЙ в 2024 году город Анау стал культурной столицей тюркского мира.

Мечеть была построена в 1446-1457 годах в честь шейха Джелал-ад-дунья-ва-д-дина. Оформление портала мечети уникально и не имеет аналогий в мусульманской архитектуре региона: на арке портала были изображены два обращённых головами друг к другу дракона.

В состав древнего религиозного комплекса входили четыре сооружения: мечеть Сейит Джамал ад-Дина, надгробие перед ней и два больших корпуса с высокими купольными залами.

Комплекс был разрушен в результате Ашхабадского землетрясения 1948 года.

Экскурсия оставила у молодежи яркие впечатления и чувство гордости за многовековую историю страны.