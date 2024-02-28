Сборные Туркменистана по баскетболу готовятся к предстоящим международным турнирам

С 14 по 28 февраля мужская и женская сборные Туркменистана по баскетболу проходят учебно-тренировочные сборы в Литве. Команды готовятся к предстоящим международным турнирам.

На учебно-тренировочных сборах в литовском городе Паланга находятся сборные Туркменистана разных возрастов. Юниорская женская сборная до 18 лет готовится к мировому первенству, которое пройдет в августе в Венгрии. Мужская и женская сборные до 23 лет тренируются перед Лигой Наций 2024.

В составе юниорской женской сборной Ю18 – Дженнет Хаджимаммедова, Ранаджан Якубова, Мария Салмина и Медине Эрнепесова. Девушки намерены достойно выступить на мировом первенстве среди юниорок, которое пройдет с 26 по 30 августа в венгерском Дебрецене.

Мужская и женская сборные Ю23 также находятся на сборах в Литве. Они готовятся к молодежной Лиге Наций-2024, которая пройдет с 18 мая по 15 августа. Точное место и даты турнира будут известны позднее.

После сборов мужская сборная отправится на турнир в Амстердам, который пройдет с 29 февраля по 10 марта. В составе команды – Мердан Ходжамедов, Керим Мамметмырадов, Евгений Назипов, Довлет Нармырадов, Шалар Хыдыров и Аннагулы Ходжагулыев. Финалисты получат путевку на престижный Мастерс во Франции, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Марселе.

В тренерском штабе сборных работают опытные наставники — Тимурханов Тимур, Байрыев Тойлы и Тачмаммедов Ыслам. Они отвечают за физическую и тактическую подготовку команд. Помимо тренировочного процесса, туркменские специалисты активно обмениваются опытом с литовскими коллегами. Это позволяет им перенимать передовые методики подготовки баскетболистов.

Таким образом, сборные Туркменистана по баскетболу интенсивно готовятся к предстоящему сезону, чтобы достойно представить страну на международной арене. Учебно-тренировочные сборы в Литве – важный этап подготовки команд к ответственным турнирам.