Определился последний соперник «Ахала» на зимних сборах

Определился заключительный соперник туркменского «Ахала» на зимних тренировочных сборах в турецкой Анталье. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сегодня, 27 февраля, подопечные Сердара Гельдыева встретят с командой ХИК из финского города Хельсинки. Игра начнется в 18:00 по ашхабадскому времени.

«Ахал» завершает подготовку к старту чемпионата Туркменистана-2024. Команда Сердара Гельдыева провела 7 контрольных игр в Анталье, в которых одержала 1 победу и потерпела 6 поражений. Соперниками «Ахала» были украинские команды «Оболонь» (1:3) и «Александрия» (0:3), корейская «Гангвон» (0:2), узбекская ОКМК (0:3), германский «Фрайберг» (2:3), латвийские «Рига» (1:0) и «Ауда» (0:1).

Напомним, в прошлом сезоне команда Сердара Гельдыева заняла четвёртое место среди девяти команд в высшей лиге чемпионата Туркменистана.

Перед началом нового сезона ФК «Ахал» официально сменил логотип.

В новом сезоне «Ахал» нацеливается на возврат чемпионского титула, который был завоёван в 2022 году. С этой целью в открывшееся 1 января трансферное окно тренерский штаб усилил состав команды шестью футболистами. В «Ахал» перешли: Азизбек Бекчанов и Ильяс Чарыев (оба – из «Копетдага»), Игорь Секов и Ягшисахет Довлетгельдыев (оба – из «Мерва»), Акмаммет Метдаев из «Небитчи», Шыхдурды Амандурдыев из «Шагадама».