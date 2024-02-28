Делегация предпринимателей Туркменистана посетила Астану

Туркменские бизнесмены, занятые в текстильной промышленности и производстве стройматериалов, изучили инвестиционный потенциал Казахстана в рамках бизнес-миссии, организованной Дипломатическим клубом «Астана» и при поддержке посольства РК в Туркменистане.

В течение трех дней представители делегации встречались с руководством профильных организаций Астаны, таких как Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, Astana Invest и «Центр Развития Астаны». На встречах обсуждались возможности реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в рамках специальной экономической зоны «Астана-Технополис».

Туркменских бизнесменов заинтересовали перспективы размещения на территории СЭЗ текстильного производства и завода по выпуску строительного битума для дальнейшей реализации этой продукции на рынке Казахстана. Также делегация посетила действующие предприятия Индустриального парка СЭЗ.

Визит завершился обсуждением дальнейших направлений сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран в сферах инвестиций, строительства, химической промышленности и инноваций. Участники отметили большой потенциал для развития партнерских отношений в различных отраслях экономики.

В скором времени для развития туркмено-казахстанского торгово-экономического сотрудничества планируется организовать новые бизнес-миссии туркменских предпринимателей в Алматы, Шымкент, Актау и Астану.

Предприниматели, заинтересованные в участии в бизнес-миссиях, могут обратиться к представителю организаторов в Ашхабаде по телефону +993 62 60-68-85.