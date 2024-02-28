В Туркменистане пройдет творческий конкурс для молодежи

В Туркменистане объявлен творческий конкурс для молодежи Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda. Конкурс организован Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули совместно с редакциями журналов Arkadagly Ýaşlar и Türkmenistan Sport. Об этом сообщила электронная газета «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс проводится в рамках Года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и приурочен к празднованию Национального праздника весны – Новруз байрамы. Главная цель – популяризация творческого наследия великого туркменского поэта и философа среди молодого поколения.

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, ученики старших классов, а также молодые специалисты, увлекающиеся творчеством. Конкурс проводится по четырем номинациям.

Участникам предлагается представить научные статьи, очерки, стихи и рассказы на темы творчества Махтумкули Фраги, популяризации его наследия в Туркменистане, а также на тему деятельности Молодежной организации страны.

Работы принимаются до 10 марта. Лучшие произведения будут опубликованы в молодежных журналах и награждены призами.