В Санкт-Петербурге провели культурную акцию «Туркменистан. Великое наследие Махтумкули Фраги»

На днях в Санкт-Петербурге была проведена масштабная культурно-образовательная акция «Туркменистан. Великое наследие Махтумкули Фраги».

Мероприятие, организованное Обществом туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан» совместно с центром образования «Анима» при поддержке Санкт-Петербургского Дома национальностей и правительства города, состоялось в Мраморном зале Российского этнографического музея.

Культурная акция была посвящена 300-летию великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги в преддверии другого знакового события этого года – открытия его памятника в центре Санкт-Петербурга.

Руководитель Общества туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан» Нургелди Сейидов, выступая перед собравшимися, выразил благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за постоянную поддержку соотечественников, проживающих в России и Санкт-Петербурге, а также губернатору Александру Беглову за содействие в реализации международных проектов, направленных на укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Санкт-Петербургом.

Один из таких проектов – запланированное открытие в этом году памятника Махтумкули Фраги в центре Санкт-Петербурга.

В обширную программу праздничного мероприятия вошла выставка туркменского национального декоративно-прикладного искусства, живописи, а также книг, написанных Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым. В рамках культурной акции был проведен концерт, в ходе которого зрителей познакомили со звучанием туркменского дутара, были показаны народные танцы. В завершение вечера состоялся модный показ дизайнерских моделей и традиционной туркменской одежды.

Мероприятие посетили руководители национально-культурных объединений, благотворительных организаций, члены правительства Санкт-Петербурга, деятели культуры и съемочная группа городского телевизионного «Пятого канала».

Активными помощниками в мероприятии стали молодые активисты Совета туркменский студентов в Санкт-Петербурге «Багтырлык», сообщает пресс-служба Общества туркменской культуры в Санкт-Петербурге «Мекан».