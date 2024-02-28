В марте Туркменистан посетит делегация Тюркской академии

В Астане состоялась встреча посла Туркменистана в Казахстане Батыра Реджепова с руководителем Тюркской академии Шахином Мустафаевым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского дипведомства.

Глава Тюркской академии сообщил о намерении направить делегацию для участия в церемонии открытия года «Анау – культурная столица тюркского мира – 2024», которая пройдет в Туркменистане 26 марта.

Посол Туркменистан проинформировал собеседника о том, что в 2024 году Туркменистан станет местом проведения двух международных форумов в области культуры, посвященных 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта классика и философа Махтумкули Фраги. В частности, в мае состоится Международная конференция, которая соберет министров культуры, а осенью запланирован Саммит Глав правительств и государств.

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении культурного диалога и сотрудничества между Туркменистаном и Тюркской академией.