«Ашхабад» проведёт товарищеский матч с клубом из ОАЭ перед стартом чемпионата Туркменистана

Сегодня, 27 февраля, состоится товарищеский матч между футбольным клубом «Ашхабад» и дубайским «Гульф Юнайтед». Игра пройдёт в столице ОАЭ, где подопечные главного тренера Саида Сеидова готовятся к старту нового сезона чемпионата Туркменистана, запланированному на 4 марта.

Встреча состоится на поле спортивного комплекса JA в 18:00 по ашхабадскому времени.

Накануне ФК «Ашхабад» провёл товарищеский матч с московским «Локомотивом», завершившийся победой российского клуба со счётом 3:0.

«Ашхабад», основанный в 2006 году, дважды становился чемпионом Туркменистана и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Напомним, в прошлом сезоне команда Саида Сеидова заняла пятое место среди девяти клубов Высшей лиги чемпионата Туркменистана.

Перед стартом нового сезона «Ашхабад» усилил состав несколькими опытными футболистами и молодыми воспитанниками клуба.