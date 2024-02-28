Американка пожертвовала 1 миллиард долларов на бесплатное обучение в медицинском колледже

93-летняя Рут Готтесман, вдова финансиста с Уолл-стрит, пожертвовала 1 миллиард долларов Медицинскому колледжу Альберта Эйнштейна в Бронксе. Пожертвование будет использоваться для покрытия стоимости обучения всех будущих студентов. Об этом сообщает The Seattle Times.

Это одно из крупнейших благотворительных пожертвований в истории США, направленных на образовательное учреждение, и, вероятнее всего, крупнейшее в пользу медицинской школы.

Состояние Готтесман получила от своего покойного мужа Дэвида. Он был протеже Уоррена Баффета и одним из первых инвесторов Berkshire Hathaway, конгломерата, созданного Баффетом.

Пожертвование Готтесман особенно примечательно тем, что оно направляется в медицинское учреждение в Бронксе, беднейшем районе Нью-Йорка. Бронкс имеет высокий уровень преждевременной смертности и считается самым нездоровым округом города.

Готтесман заявила, что ее пожертвование позволит новым врачам начать свою карьеру без бремени медицинского долга, который часто превышает 200 000 долларов. Она также надеется, что это расширит круг потенциальных студентов, включив в него людей, которые иначе не могли бы позволить себе учиться в медицинской школе.