YouTube постепенно начал вводить новый интерфейс

Новый интерфейс YouTube, запущенный в тестовом режиме, спровоцировал бурю негодования среди пользователей. Главным объектом недовольства стало то, что рекомендации теперь занимают почти половину экрана, отодвигая на второй план сам просматриваемый контент, сообщает sport-express.ru.

Комментарии же были перемещены в правую сторону экрана, что, по мнению многих пользователей, неудобно и мешает просмотру.

На данный момент новое обновление доступно лишь ограниченному числу пользователей. В социальных сетях уже разгорается бурная дискуссия по поводу нового дизайна. Многие пользователи выражают недовольство и просят YouTube вернуть старый интерфейс. Некоторые же считают, что к новому дизайну просто нужно привыкнуть.

Официально YouTube пока не комментирует сложившуюся ситуацию.