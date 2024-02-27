20 сделок совершено на торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана

20 сделок было зарегистрировано на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана на прошедшей неделе.

За иностранную валюту бизнесмены из ОАЭ, Турции, Казахстана и Афганистана приобрели полипропилен и базовое масло, произведённые на технологических установках ГК «Туркменнебит».

Также за иностранную валюту представители деловых кругов ОАЭ, Турции и Азербайджана закупили хлопчатобумажную пряжу, регенерированное волокно, х/б отходы и корневища солодки.

Общая сумма сделок составила свыше 16 миллионов долларов США.

Местные предприниматели на внутренний рынок закупили полипропилен производства ГК «Туркменнебит», гладкокрашенные и жаккардовые махровые изделия, комплекты постельного белья, флоатное листовое стекло, хлопчатобумажную пряжу, а также ковры ручной работы на общую сумму более 33 миллионов 596 тысяч манатов, сообщает ТДХ.