С 27 февраля в ЕАЭС запретят 19 пищевых добавок

В России, Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане с 27 февраля 2024 года вступит в силу запрет на использование 19 пищевых добавок. Это решение было принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на основании исследований, выявивших негативное влияние этих веществ на здоровье человека. Об этом сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В список запрещенных добавок вошли:

Муравьиная кислота (Е236)

Краситель кантаксантин (Е161g)

Подсластитель стевия

Сорбат натрия (Е201)

Сорбат кальция (Е203)

Танины пищевые (Е181)

Консервант дифенил (Е230)

Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)

Антиокислитель оксистеарин (Е387)

Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)

Ацетат аммония (Е264)

Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)

Краситель красный рисовый

Алюмосиликат калия (E555)

Алюмосиликат кальция (Е556)

Бентонит (Е558)

Алюмосиликат (каолин) (Е559)

Мальтол (Е636)

Этилмальтол (Е637)