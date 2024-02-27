Составлен рейтинг стран по уровню IQ

Согласно отчету 2024 года, основанному на тестировании IQ 1 691 740 человек из 115 стран мира, был составлен рейтинг интеллектуального развития этих стран. Об этом сообщает Gazete Duvar.

Средний уровень IQ человека составляет 100 баллов. Значения выше 100 считаются выше среднего, ниже 100 — ниже среднего. IQ ниже 70 баллов говорит о наличии умственной отсталости.

Список 10 стран с самым высоким IQ:

1. Республика Корея: 107,54 балла

2. Китай: 106,99 балла

3. Иран: 106,84 балла

4. Япония: 106,18 балла

5. Сингапур: 106,18 балла

6. Австрия: 102,71 балла

7. Канада: 102,6 балла

8. Германия: 102,36 балла

9. Словения: 102,31 балла

10. Монголия: 102,3 балла

Далее в списке следуют такие страны, как Израиль, Шри-Ланка, Италия, Испания, Бельгия и Франция.

Страной с самым высоким приростом IQ по сравнению с предыдущим годом стал Израиль (+5,28 балла). Значительный рост (более 3 баллов) также наблюдался в Канаде, Франции, Ирландии, Испании, Катаре, Коста-Рике и Пуэрто-Рико.

В конце списка оказались такие страны, как Габон, Конго, Ангола, Кот-д’Ивуар, Никарагуа и Гватемала.