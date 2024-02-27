Представительницы отрасли связи блеснули мастерством на конкурсе в честь Международного женского дня

26 февраля в столице Туркменистана прошел конкурс профессионального мастерства Hünärim bar – hormatym bar среди девушек, которые трудятся в учреждениях и организациях Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана.

Мероприятие состоялось в преддверии празднования Международного женского дня в банкетном зале «Ак алтын».

Девушки соревновались в четырех номинациях: представление себя и своей профессии, демонстрация рабочих навыков, рукоделие и популяризация национальных костюмов. Участницы продемонстрировали свою любовь и преданность национальным ценностям и традициям туркменского народа.

Гран-при конкурса завоевала телефонистка справочной службы 09 АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть» Говхер Шамухаммедова. Победительница и призеры получили ценные подарки и почетные грамоты.

Конкурс был направлен на поддержку трудолюбивых девушек отрасли, которые добросовестно выполняют свой профессиональный долг. Мероприятие стало ярким праздником для участниц и продемонстрировало их высокое мастерство.