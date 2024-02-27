Итоги заседания Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

22 февраля в Ашхабаде под председательством Национального Лидера туркменского народа, главы высшего органа народной власти Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прошло заседание Президиума Халк Маслахаты. В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего развития и совершенствования деятельности Халк Маслахаты, анализировались итоги социально-экономического развития Туркменистана, а также были определены приоритетные задачи и направления работы на текущий год.

В мероприятии приняли участие члены Президиума Халк Маслахаты и Правительства, депутаты Меджлиса, представители политических партий, общественных объединений, средств массовой информации и др.

Совершенствование работы Халк Маслахаты Туркменистана

Выступая на заседании, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость привлечения грамотных экспертов в создаваемую Рабочую комиссию по подготовке законопроектов, чтобы продвигать передовые идеи и актуальные предложения высококвалифицированных специалистов.

Национальный Лидер туркменского народа также отметил необходимость создания при Аппарате Халк Маслахаты экспертно-правовой комиссии для анализа работы и подготовки предложений по совершенствования действующего законодательства. В состав комиссии должны войти депутаты, представители госорганов и общественных объединений.

Глава высшего органа народной власти Туркменистана отметил важность проведения встреч депутатов с учеными и экспертами по вопросам законотворчества, организации работы по выполнению решений и поручений Президента Туркменистана и Халк Маслахаты, в том числе по празднованию 300-летия Махтумкули Фраги, укреплению единства общества, развитию экономики и социальной сферы.

Социально-экономическое развитие Туркменистана

В своей речи председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил, что, несмотря на глобальный экономический кризис, страна сохранила устойчивые темпы роста – в среднем более 6% в год. За последние 15 лет объем ВВП вырос почти в 4 раза.

Также наблюдается стабильное увеличение промышленного производства, которое по итогам прошлого года выросло более чем в 3 раза по сравнению с предыдущими годами. Внутри страны полностью удовлетворяется спрос на товары – розничный товарооборот с 2008 года вырос почти в 9 раз.

По данным последней переписи, население Туркменистана составило более 7 млн человек. Это на 2 млн больше, чем в 2008 году. Прирост обусловлен значительным повышением благосостояния и уровня жизни граждан, отметил Национальный Лидер туркменского народа.

Планы по развитию экономики в 2024 году

Глава высшего органа народной власти Туркменистана отметил финансовую и экономическую обоснованность, а также инвестиционную целесообразность Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году, принятой Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Среди приоритетов Программы – достижение полной загрузки производственных мощностей, наращивание экспортного потенциала, развитие импортозамещения, реформирование АПК.

Также Программа содержит меры по расширению торговли и сферы услуг, созданию новых рабочих мест, улучшению социальной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено внедрению инновационных технологий и цифровизации экономики.

В ходе заседания председатель Халк Маслахаты Туркменистана подписал Постановление об утверждении Плана работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты, намеченных к претворению в жизнь в 2024 году совместно с Меджлисом страны, министерствами, отраслевыми ведомствами и общественными объединениями в целях реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

Задачи Халк Маслахаты Туркменистана и Меджлиса на перспективу

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов обозначил основные задачи по совершенствованию национального законодательства, в числе которых:

стимулирование инвестиций,

подготовка к вступлению в ВТО,

улучшение налогового законодательства,

усиление защиты интеллектуальной собственности,

внедрение цифровых технологий в финансовой сфере.

Также председатель Халк Маслахаты Туркменистана определил задачи по совершенствованию гражданско-правовых отношений, предоставлению государственных услуг посредством цифровой системы, регулированию конкуренции, стимулированию сельхозпроизводителей.

Отдельное внимание глава высшего органа народной власти Туркменистана призвал уделить защите интересов матерей и детей, регулированию опекунства и усилению поддержки подрастающей молодежи.

Необходимо проводить встречи и совещания в регионах для рассмотрения предложений и обращений граждан, а также организовать встречи с сельскими тружениками, ознакомиться с ходом сельхозработ, оказать им необходимую помощь, заявил Национальный Лидер туркменского народа.

В число первоочередных задач также должно войти проведение выездных совещаний комитетов парламента и Халк Маслахаты с участием регионов для выполнения поручений Президента Туркменистана и изучения законодательных инициатив.

Культура

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул инициативу о законодательном закреплении культурного наследия Махтумкули Фраги в целях увековечения памяти о великом туркменском поэте и мыслителе.

«Идеи гуманизма Махтумкули Фраги служат для нас всех и каждого в отдельности верным ориентиром, ведущим к любви и всеобщей гармонии, и потому изучение, популяризация его жизненного и творческого пути, литературного наследия повсеместно – не только у нас, но и за рубежом – вполне обоснованы», – подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.

Выступления представителей региональных халк маслахаты

На заседании Президиума Халк Маслахаты также было предоставлено слово представителям регионов страны – руководителям местных органов власти, депутатам, общественным деятелям. В своих выступлениях они отметили успехи независимого Туркменистана, достигнутые под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Выступающие подчеркнули важность принятой Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году, отметили преобразования в сферах экономики, социальной политики, культуры. Особо отмечалось создание нового «умного» города Аркадаг по инициативе главы высшего органа народной власти Туркменистана.

Также в выступлениях прозвучали слова благодарности в адрес руководства страны за заботу о народе и создание условий для счастливой жизни граждан. Участники заседания заверили, что приложат все усилия для выполнения поставленных задач по дальнейшему развитию и процветанию Туркменистана.