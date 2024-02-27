Главы МИД Туркменистана и Афганистана обсудили перспективы сотрудничества

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с прибывшей в Туркменистан делегацией во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В состав афганской делегации вошли представители различных госструктур, в том числе Министерства горнодобывающей промышленности и нефти, энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat, Управления железных дорог Афганистана.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. В частности, был проведен анализ текущей ситуации по реализации крупных энергетических и транспортных проектов с участием Туркменистана и Афганистана.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем продвижении проектов газопровода ТАПИ, линии электропередачи ТАП, строительства железных дорог из Туркменистана в Афганистан. Отмечена готовность обеих сторон продолжить строительство этих объектов на территории Афганистана.

Также обсуждалась подготовка высококвалифицированных кадров для Афганистана в туркменских вузах и колледжах.

Стороны договорились продолжить диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран на регулярной основе.