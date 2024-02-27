В туркменском городе Аркадаг появится новый детский парк

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадаг, где ознакомился с планами строительства новых объектов, сообщило издание «Туркменистан: Золотой век».

На рассмотрение главы Халк Маслахаты представили проекты детского парка, государственного музея, комплекса Сельскохозяйственного университета и других зданий, которые планируется возвести в рамках второй очереди застройки города.

Особое внимание Национальный Лидер туркменского народа уделил оформлению детского парка. Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что при освещении парка должны использоваться привлекательные для детей цвета и сюжеты из народных сказок.

В рамках посещения города государственного значения Гурбангулы Бердымухамедов также провел рабочее совещание с участием руководителя Государственного комитета по строительству Д.Оразовым и главой хякимлика «умного города» Ш.Дурдылыевым.