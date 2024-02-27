В Ашхабаде прошел конкурс «Лучший девичий кружок»

В Центре общественных организаций Ашхабада состоялся конкурс «Лучший девичий кружок», организованный совместно Центральным советом Союза женщин, Министерством образования и Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана. В конкурсе приняли участие девичьи творческие кружки общеобразовательных школ страны, сообщает МИЦ.

Участницами стали ученицы 9-11 классов. Цель конкурса – стимулировать занятия рукоделием и различными профессиями, а также раскрыть способности и умения девушек к практическому творчеству, выявив новые таланты.

На конкурсе участницы рассказывали о своем кружке в стихотворной или песенной форме. Также они демонстрировали мастерство в рукоделии и кулинарии, описывая рецепты блюд с помощью поговорок и пословиц.

Выступления школьниц, прошедших в заключительный этап конкурса, будут оценены путем онлайн-голосования на сайте Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана. По итогам голосования определятся победители конкурса.