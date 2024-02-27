В Ашхабаде проведут первый тур олимпиады по французскому языку

Первый тур олимпиады по французскому языку состоится в Ашхабаде 9 марта.

В олимпиаде могут принять участие ученики, обучающиеся во Французском институте (у кого в школе не преподается французский язык) или Международной школе QSI.

Чтобы записаться на участие необходимо обратиться к сотруднику медиатеки Французского института или написать по адресу ift.culture@gmail.com до 6 марта.

Контакты: