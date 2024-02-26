Студенты Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе «Воплоти свою эко-мечту!»
Общественная организация Ýaş tebigatçy “Юный натуралист” приглашает студентов Туркменистана принять участие в конкурсе экологических проектов «Воплоти свою эко-мечту!».
В конкурсе могут принять участие студенты всех высших и средних специальных учебных заведений Туркменистана в возрасте до 35 лет.
Проекты на конкурс могут присылаться по таким темам, как:
- Адаптация к изменению климата
- Снижение выбросов парниковых газов
- Сохранение биоразнообразия
- Переработка бытовых отходов
- Раздельный сбор, снижение или переработка бытовых отходов
- Эффективное энергопотребление
- Эффективное использование и сохранение водных ресурсов
- Бездомные животные
- Сохранение и развитие зелёных насаждений в населенных пунктах.
Согласно условиям конкурса проект должен:
- быть оригинальным и реалистичным;
- иметь четко сформулированные цели и задачи;
- содержать план реализации и смету расходов;
- быть предоставлен в электронном виде.
Электронную заявку на участие необходимо заполнить и отправить по данной ссылке с 26 февраля по 22 апреля. Победители будут объявлены 15 июня.
Победители конкурса получат в качестве призов финансовую поддержку на реализацию своих проектов, дипломы и ценные призы, возможность пройти стажировку в ведущих экологических организациях Туркменистана