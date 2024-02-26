Студенты Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе «Воплоти свою эко-мечту!»

Студенты Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе «Воплоти свою эко-мечту!»

Общественная организация Ýaş tebigatçy “Юный натуралист” приглашает студентов Туркменистана принять участие в конкурсе экологических проектов «Воплоти свою эко-мечту!».

В конкурсе могут принять участие студенты всех высших и средних специальных учебных заведений Туркменистана в возрасте до 35 лет.

Проекты на конкурс могут присылаться по таким темам, как:

  • Адаптация к изменению климата
  • Снижение выбросов парниковых газов
  • Сохранение биоразнообразия
  • Переработка бытовых отходов
  • Раздельный сбор, снижение или переработка бытовых отходов
  • Эффективное энергопотребление
  • Эффективное использование и сохранение водных ресурсов
  • Бездомные животные
  • Сохранение и развитие зелёных насаждений в населенных пунктах.

Согласно условиям конкурса проект должен:

  • быть оригинальным и реалистичным;
  • иметь четко сформулированные цели и задачи;
  • содержать план реализации и смету расходов;
  • быть предоставлен в электронном виде.

Электронную заявку на участие необходимо заполнить и отправить по данной ссылке с 26 февраля по 22 апреля. Победители будут объявлены 15 июня.

Победители конкурса получат в качестве призов финансовую поддержку на реализацию своих проектов, дипломы и ценные призы, возможность пройти стажировку в ведущих экологических организациях Туркменистана