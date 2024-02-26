Скарлетт Йоханссон дебютирует в качестве режиссера

Скарлетт Йоханссон решила попробовать себя в качестве режиссера. Она уже собрала звездный актерский состав для своего дебютного фильма «Элеанор — невидимка». Об этом сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на Variety.

В картине примут участие Джун Скуибб («Теория большого взрыва»), Чиветель Эджофор («Доктор Стрэндж»), Джессика Хечт («Меломанка»), Эрин Келлиман («Легенда о Зеленом Рыцаре»).

Сюжет фильма «Элеанор — невидимка» повествует о 90-летней Элеоноре Моргенштейн, которая после смерти своего лучшего друга решает вернуться к жизни. Для этого она переезжает из Флориды в Нью-Йорк, где ей предстоит начать все заново.

Сценарий к фильму написала Тори Кеймен. Производством картины занимаются компании TriStar Pictures и Sony Pictures Classics. Дата релиза пока неизвестна.