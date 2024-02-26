Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане вручило Фонду имени Гурбангулы Бердымухамедова сертификат

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане вручило почетную грамоту Благотворительному фонду по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, пишет МИЦ.

Отмечается, что награда Фонду присуждена за оказание медицинской помощи нуждающимся детям и вклад в укрепление их веры в светлое будущее.

Соответствующая грамота была вручена Национальному Лидеру туркменского народа во время рабочей поездки в Аркадаг.

В ходе поездки глава Халк Маслахаты посетил Детский оздоровительно-реабилитационный центр и провел рабочую встречу с участием исполнительного директора Фонда Р.Базарова и директора Центра М.Окузовой.

На встрече Гурбангулы Бердымухамедов утвердил план реабилитации в Центре детей из разных регионов страны, нуждающихся в восстановлении здоровья.