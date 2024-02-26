Небольшая пекарня оказалась в убытке из-за отмены заказа Tesla

Маленькая пекарня San Jose’s Giving Pies из Калифорнии оказалась в сложной ситуации из-за Tesla. Сотрудница компании заказала 4000 мини-пирогов на День святого Валентина, но затем отменила заказ, оставив пекарню без оплаты. Об этом сообщает daily.afisha.ru.

Владелица пекарни Воаханги Расетаринера уже закупила ингредиенты и оплатила работу персонала, когда Tesla внезапно отменила заказ. Предпринимательница рассказала о случившемся в соцсетях, и история получила широкую огласку.

Дошло до Илона Маска. Владелец Tesla пообещал разобраться в ситуации. Маск заявил, что люди всегда должны иметь возможность «рассчитывать» на его компанию.