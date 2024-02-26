Количество интернет-магазинов в Туркменистане перешагнуло за три сотни

На сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано более 300 интернет-магазинов, которые торгуют продуктами питания, товарами повседневного спроса, одеждой, стройматериалами, мебелью и другой продукцией, сообщили Turkmenportal в агентстве «Туркменсвязь».

Увеличение количества электронных торговых площадок связано с ростом спроса на онлайн-услуги, повышением скорости интернета и регулярным снижением тарифов на услуги операторов «Туркментелеком» и «Алтын Асыр». Всему этому способствует целенаправленная работа в рамках реализации Государственной программы по развитию цифровой экономики в Туркменистане на 2021-2025 годы.

Большинство интернет-магазинов создано предпринимателями, которые оперативно отвечают на запросы потребителей по всей стране. Одновременно с этим успешно функционируют и государственные электронные торговые площадки, например – маркетплейс shop.post.tm компании почтовой связи «Туркменпочта».

На shop.post.tm регулярно совершают покупки около 9 тысяч пользователей. Маркетплейс предоставляет возможность любым магазинам в Туркменистане выставлять свою продукцию на сайте, словно на витрине, повышая тем самым видимость для потенциальных клиентов.

Растущий онлайн-рынок позволяет потребителям в Туркменистане получить более широкий ассортимент товаров, не выходя из дома. А для бизнеса электронная коммерция открывает новые каналы сбыта продукции и привлечения клиентов по всей стране.