Доля женщин в науке и инженерном деле в ЕС выросла до 41%
Евростат, статистическое агентство ЕС, сообщает о росте числа женщин в научной и инженерной сфере, пишет euro-pulse.ru.
41% специалистов в этих областях – женщины, что составляет 7,3 миллиона человек. За год этот показатель вырос на 310 тысяч.
Лидерами по доле женщин в науке и инженерном деле являются Дания (53%), Литва (52%) и Болгария (51%).
Меньше всего женщин в этих профессиях в Венгрии (31%), Финляндии (32%) и Германии (34%).
Сферы занятости:
— 88,8% женщин-ученых и инженеров работают в сфере услуг.
— 10,8% – в высокотехнологичных отраслях.
— 7,7% – на производствах.
Реже всего женщины-инженеры выбирают для работы почтовые службы, водный и воздушный транспорт.