Доля женщин в науке и инженерном деле в ЕС выросла до 41%

Евростат, статистическое агентство ЕС, сообщает о росте числа женщин в научной и инженерной сфере, пишет euro-pulse.ru.

41% специалистов в этих областях – женщины, что составляет 7,3 миллиона человек. За год этот показатель вырос на 310 тысяч.

Лидерами по доле женщин в науке и инженерном деле являются Дания (53%), Литва (52%) и Болгария (51%).

Меньше всего женщин в этих профессиях в Венгрии (31%), Финляндии (32%) и Германии (34%).

Сферы занятости:

— 88,8% женщин-ученых и инженеров работают в сфере услуг.

— 10,8% – в высокотехнологичных отраслях.

— 7,7% – на производствах.

Реже всего женщины-инженеры выбирают для работы почтовые службы, водный и воздушный транспорт.