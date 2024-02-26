Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел сельскохозяйственный комплекс города Аркадаг

Во время рабочей поездки в город Аркадаг Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил сельскохозяйственный комплекс, пишет МИЦ.

Глава Халк Маслахаты Туркменистана ознакомился с оснащением зданий комплекса и созданными здесь условиями для развития сельскохозяйственной отрасли на научной основе.

Отметив важность эффективного использования предоставленных возможностей и внедрения цифровых технологий, Национальный Лидер туркменского народа пожелал всем сотрудникам комплекса успехов в их благородном деле.