Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с ходом строительства в городе Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом город Аркадаг, пишет МИЦ.

Целью поездки стал осмотр строительных объектов, запланированных к возведению в новом «умном» городе государственного значения. Глава Халк Маслахаты ознакомился с проектной документацией, стройматериалами и провел рабочее совещание с руководителями профильных ведомств.

В числе представленных проектов – генплан Детского парка, система освещения и виды скамеек для него, проекты зданий Государственного музея, мечети, административного здания Агропромышленного комплекса и комплекса Сельскохозяйственного университета.

Также Национальному Лидеру туркменского народа показали дизайн эмблемы новой медико-экономической зоны и предлагаемый логотип города для использования на международном уровне.

Ознакомившись с представленными проектами, Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность применения передовых технологий и мирового опыта при строительстве объектов, а также современного оснащения зданий.

Затем Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел здесь совещание с руководителями профильных структур, в ходе которого обсуждались темпы работ в рамках второй очереди застройки Аркадага.