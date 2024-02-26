В Ашхабаде состоится праздничный концерт «Весенний Новруз»

23 марта ашхабадцы и гости столицы приглашаются посетить праздничный вечер «Весенний Новруз», который состоится в киноконцертном зале «Туркменистан».

С 17:00 до 18:30 здесь будет проходить выставка «Восточный Вернисаж» мастеров ручной работы. Посетителям будут представлены национальные украшения и аксессуары для женщин, игрушки, сувенирная продукция.

В продолжение вечера ателье «Бахар» продемонстрирует изысканные наряды, выполненные в национальном и европейском стиле.

В 19:00 начнется праздничный концерт, в программе которого прозвучат песни туркменских и советских композиторов. Солисты: народный артист Туркменистана Атаджан Бердыев, лауреат премии Союза молодёжи Туркменистана Елена Орешкина и Александр Ерхан.

Музыканты: барабанщики Давуд Абдуллаев и Атамурад Атаев.

Танцевальные композиции представят ансамбль танца «Алтын Асыр» государственного цирка Туркменистана, а также шоу-балет Mähirli.

Гостей ждёт угощение от работников кафе «Джерен».

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