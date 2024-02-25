Ученые: осознанность защищает от профессионального выгорания

Британские психологи из Ноттингемского университета опубликовали в PLOS One результаты исследования, посвященного влиянию осознанности на профессиональное выгорание. Об этом сообщает Mail.ru.

Осознанность – это способность человека концентрироваться на текущем моменте, сохраняя спокойное и непредвзятое отношение к происходящему.

В исследовании приняли участие 142 сотрудника различных компаний, работающих в сфере цифровых технологий. Участники ответили на вопросы о факторах, вызывающих у них стресс, перенапряжение, тревогу и страх «упустить что-то важное», а также оценили влияние этих факторов на их здоровье.

Результаты показали, что люди, способные концентрироваться на текущих задачах, реже страдают от негативных последствий работы.

Уверенное владение рабочими технологиями также может служить защитой от выгорания.