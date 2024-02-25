Туркменские студенты в Москве приняли участие в выставке к Международному дню родного языка

Туркменские студенты приняли активное участие в выставке к Международному дню родного языка, организованной в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина.

На туркменском стенде, при поддержке Посольства Туркменистана в РФ, были представлены туркменский язык и литература. Стенд, украшенный лозунгами «Потомкам запомнится Махтумкули, поистине, станет устами Туркмении» и «Здесь братство – обычай, и дружба – закон», был приурочен к 300-летнему юбилею классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Студентка 3-го курса МГЮА Гульзада Мамметгельдыева в своей презентации отметила особый вклад мыслителя Махтумкули Фраги в развитие литературного туркменского языка. В завершение она прочла патриотическое стихотворение Махтумкули Фраги Türkmeniň («Будущее Туркмении») на туркменском и русском языках, сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Москве.