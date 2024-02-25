Скрудж Макдак станет главным героем нового комикса от Marvel

Marvel Comics возвращает к жизни дядюшку Скруджа Макдака. В новом комиксе Uncle Scrooge and the Infinity Dime селезень-миллиардер отправится в захватывающее путешествие по Мультивселенной, чтобы сразиться со своим злобным альтер-эго. Об этом сообщает kg-portal.ru.

Marvel задействовала звездную команду для создания нового комикса о Скрудже Макдаке: сценариста Джейсона Аарона, а также именитых художников Паоло Моттура, Франческо Д’ипполито и Витале Манджиаторди.

Marvel не раз радовал фанатов совместными проектами с Disney. Однако это первый случай, когда Marvel представляет новую историю, основанную на классических диснеевских комиксах Золотого и Серебряного веков.