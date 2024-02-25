Руководители двух регионов Туркменистана и Ирана обсудили расширение сотрудничества

В Мешхеде прошла встреча хякима Ахалского велаята Туркменистана Р.Ходжагулыева с губернатором иранской провинции Северный Хорасан М.Хосейнежадом, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны подчеркнули важность расширения взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

Кроме того, были обсуждены конкретные направления развития связей между Ахалским велаятом и провинцией Северный Хорасан в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках визита также состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей двух приграничных регионов.

22 февраля прошла отдельная встреча медиков двух регионов. Кроме того, туркменская делегация ознакомилась с промышленным, строительно-производственным и нефтехимическим комплексом Северного Хорасана.