Лекция «Парадоксы времени композитора Игоря Пинхасова» прошла в Туркменской консерватории

Заслуженный деятель искусств Туркменистана Ровшен Непесов провел в Туркменской национальной консерватории лекцию-концерт по музыкальному произведению «Парадоксы времени» композитора Игоря Пинхасова.

Игорь Пинхасов родом из Ашхабада. С 1988 по 1996 год он преподавал в Туркменской национальной консерватории.

Ровшан Непесов отметил, что впервые услышал «Парадоксы времени» в прошлом году на международном фестивале камерной и симфонической музыки «Золотая осень» в Ташкенте.

Как подчеркнул маэстро, композитора трудно удивить музыкой. «Но «Парадоксы времени» буквально покорила меня. Она написана Игорем Пинхасовым для камерного оркестра, гобоя, фортепиано и терменвокса. Последний инструмент придавал мелодии мистичность, таинственность и загадочность. Благодаря электромузыкальному инструменту создавалась впечатление сверхсовременной музыки, музыки будущего», — добавил он.

В ходе лекции сам Игорь по видео приветствовал слушателей:

«Здравствуйте, земляки! Мне очень приятно, что к одному из моих последних произведений проявляется повышенный интерес. По замыслу произведения я путешествую по туннелю времени – душа блуждает по закоулкам Вселенной. И терменвокс своим электрическим звуком обогащает палитру звуков».

Присутствующие просмотрели видеосюжет, где камерный оркестр исполняет «Парадоксы времени» в зале Национальной консерватории Узбекистана.

После стихнувших аплодисментов состоялись обсуждения, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».